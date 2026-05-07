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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにコロコロチキチキペッパーズをお迎えし、街で気になるレトロ建築を訪ねる「ほぼ築100年！レトロビル探訪」と、いよいよゴールに向けてラストスパートに入った「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」をテーマにお届けする。

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2021年から続くロングラン企画「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」は第20弾！ 京都と江戸を結ぶ東海道の53宿を車で移動し、およそ200年前に浮世絵に描かれた場所を巡りながらその土地のご当地グルメを楽しむ気ままな旅もいよいよ終盤。残り6宿となった今回は、47宿目の「平塚宿」をスタートし、次なる目的地「藤沢宿」へと向かう。

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神奈川県に入り、ゴールの東京・日本橋はもう目の前だが、「終わりたくない！」と旅の引き伸ばしを図る2人は、さっそく寄り道を計画。「藤沢宿」と次の「戸塚宿」の間にある「江の島」に立ち寄る。サザンオールスターズの歌にも登場する有名な観光地とあり、島は観光客で大にぎわい！ 珍しい「デニムカラー」のソフトクリームや名物のお団子を楽しむ一方、家で待つ自分の娘はもちろん、相方の娘へのお土産も買った南條と三島。ところが、「あれは何？」とやすともも首をかしげるほどスタジオをざわつかせた、南條が三島の娘のために選んだ謎アイテムとは？

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。