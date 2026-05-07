◇パ・リーグ オリックス3─0ロッテ（2026年5月6日 京セラドーム）

オリックス・田嶋が今季4度目の先発で初勝利をつかんだ。ロッテ相手に6回4安打無失点の好投で、チーム今季4度目の同一カード3連勝、同最多更新の貯金9に貢献。プロ9年目、通算142試合全て先発登板で、節目の50勝に到達した。

「毎年1勝するまでは勝つイメージが湧かないので、ホッとはしています。（50勝は）自分一人じゃ積み上げてこられない。もっと積み上げられるように努力を続けていこうと思います」

序盤からノーワインドアップやセットポジションでの投球を織り交ぜ、カーブを筆頭に多彩な変化球で相手を幻惑。岸田監督も「しっかり（捕手の）リードに応える投球ができていた」と称えた。

読書家の一面を持ち、昨オフはドイツの哲学者・ショーペンハウアーの「幸福論」について書かれた「求めない練習」を読破。「何事も求めれば求めるほど、自らを苦しめている」と着想を得た左腕は無欲をテーマに、悟りの境地を追い求めながら、ひた向きに鍛錬を積み重ねてきた。

「アマチュア時代はちょっと野球が嫌でしたけど。最近は、野球が僕の人生を支えてくれている自覚が出てきている」

プロ入り当初に目標とした30歳でのシーズンを迎え、次なる目標は40歳までの現役続行。背番号29の躍動によってチームは水曜開催試合、京セラのロッテ戦はいずれも開幕から6戦全勝だ。2位・ソフトバンクに今季最大3・5ゲーム差を付け、独走態勢に入った。 （阪井 日向）