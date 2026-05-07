パリSGがファイナル進出に前進！ エースが電光石火の先制弾、バイエルンに２戦合計で２点差として後半へ【CL準決勝第２レグ】
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツの強豪バイエルンと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者のホームで対戦している。
第１レグはパリが５−４で制したなか、決勝進出が懸かる第２レグは開始３分にいきなり動く。先制したのはパリSG。左サイドを抜け出したクバラツヘリアの折り返しにデンベレがダイレクトで合わせてネットを揺らした。これで２戦合計６−４とする。
一方、伊藤がベンチスタートとなったバイエルンも反撃に出る。15分、左サイドを突破したディアスの折り返しにオリーセが飛び込んだが、メンデスにブロックされる。
さらに22分にも左サイドでボールを受けたディアスが巧みな個人技での突破から右足を振るも、シュートは大きく枠の上に外れる。その５分後にもオリーセがコントロールショットを放ったが、枠を捉えられなかった。
押し込まれていたアウェーチームは33分に決定機。ヴィティーニャのFKに反応したジョアン・ネベスが頭で合わせる。しかしGKノイアーの好守に阻まれた。
このまま試合は１−０でパリSGがリードして折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】パリSGのエースが電光石火の先制弾！
第１レグはパリが５−４で制したなか、決勝進出が懸かる第２レグは開始３分にいきなり動く。先制したのはパリSG。左サイドを抜け出したクバラツヘリアの折り返しにデンベレがダイレクトで合わせてネットを揺らした。これで２戦合計６−４とする。
さらに22分にも左サイドでボールを受けたディアスが巧みな個人技での突破から右足を振るも、シュートは大きく枠の上に外れる。その５分後にもオリーセがコントロールショットを放ったが、枠を捉えられなかった。
押し込まれていたアウェーチームは33分に決定機。ヴィティーニャのFKに反応したジョアン・ネベスが頭で合わせる。しかしGKノイアーの好守に阻まれた。
このまま試合は１−０でパリSGがリードして折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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