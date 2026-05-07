「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

激動の９連戦を終えた阪神・藤川監督は、チームの確かな成長を感じ取った。５勝４敗…連敗を止め、一丸で勝ち取った貯金「１」。石井、近本ら主力選手を欠く中で福島やドラフト３位の岡城（筑波大）に高寺、投手では才木に高橋と、新たな希望が芽吹く９試合だった。

「才木がパワフルな姿を見せてくれた。若者の向かう姿、それから最後には高橋の胆力。そういうものを見せることができた」。９連戦の初戦、ヤクルト戦で先発・才木が２回６失点ＫＯ。波乱の幕開けだったが、中４日で臨んだ３日の巨人戦で完封。勢いを呼んだ。

打線では岡城や福島が頭角を現し、中日との３連戦では全試合で高寺を１番に起用。「１番で、とは思っていますけど、腰を据えてね」と今後の方針を明かした上で「勝負してくれたらという思い。今後、さらに飛躍していく姿を期待したい」と若虎の一気ブレークを願う。

４勝４敗で迎えた最後は高橋が圧巻の投球。初戦先発の門別、２戦目の早川に「プロとしての姿」を問いかけた指揮官も「見るより語るよりも、やることがどれだけ難しいか。一つ一つ、積み重ねているからこそ、揺らぐことのない投球スタイル」と賛辞を贈る。チーム一丸で首位もキープ。収穫多き９試合だった。