◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人はヤクルトの４投手の前に無得点で今季４度目の完封負け。先発のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）は初回先頭にプロ初被弾など自己最長の６回２／３を投げ、同ワーストの５失点で２敗目を喫した。同最多１１１球を投じた左腕は今後を見据えて一度出場選手登録を抹消される予定。また、打線は先発・山野に好投を許し、課題の左腕先発時は５勝１０敗となった。ゴールデンウィーク９連戦を３勝６敗で終えた阿部慎之助監督（４７）は「反省」の言葉を３度使い、次戦８日からの中日３連戦（バンテリンＤ）へ目を向けた。

自分で抑えたい。竹丸の強い気持ちは、惜しくも裏目に出た。０―３の７回２死二、三塁。「任されたイニングはしっかり自分で投げきって終わりたかった」。声を出しながら鈴木叶に投じた３球目。ストライクゾーンに投じた外角高め１４９キロをはじかれた。「最後は少しアウトを取りに行きすぎたというか、欲が出た」。打球は前進守備の外野の頭上を越え、右中間フェンス手前で弾む。悔しそうにため息をこぼした。プロ初の７回のマウンドで、自己ワーストの５失点。今季６登板目でほろ苦い２敗目を喫した。

本調子ではない中でも耐え続けた。登板直前のブルペンは、決していい状態ではなかった。プレーボールのわずか１０秒後の初球。並木にプロ初被弾を許した。「あれでちょっとバタついた。本塁打の後のもう１点がよくなかった」。なおも２四球などで１死一、二塁のピンチを招くと、増田の左前打で２点目を献上した。

だが、気持ちは途切れなかった。「割り切ってというか、そこからうまく試合をつくれたらいいと」。初回を終えベンチに戻ると、内海投手コーチから「ちょっと突っ込んでいるように見える。キャッチボールから意識してみて」とアドバイスを受けた。気持ちを切り替え、落ち着いた。２回から５回までは無安打投球。「中盤はよかった」と、本来の姿を一度は取り戻した。

６回、内山へソロを許し３点差とされた。交代の可能性もあったが７回も続投。今後を見据え、一度抹消されることは試合前に決定済みで、登板間隔が空くことも理由だった。しかし連打を含む３安打２失点。６回２／３で無念の降板となった。阿部監督は「今後の彼に対しての期待を込めて行かせた。ああなってしまったので、そこは僕も責任を感じています」とルーキーを責めることはなかった。

ヤクルト打線に右７人を並べられ、被安打７は全て右打者。通算被打率は対右が３割２分１厘、対左が１割８分９厘と課題は明確だ。「本塁打や三塁打、ああいったのは減らしていきたい」と長打を防ぐ対策を進めていく。中１１日で登板した４月２２日の中日戦（前橋）では、５回１失点１０奪三振と、リフレッシュ後は好投した経験もある。「しっかり回復して、反省して、また試合をしっかりつくれるように準備していきたい」。この経験を必ず糧にする。（北村 優衣）