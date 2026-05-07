国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。特別協賛の久光製薬の契約プロでツアー２勝の菅楓華（２０）＝ニトリ＝は６日、プロアマ戦で最終調整。元世界ランク１位の宮里藍さん（４０）の金言を胸に、２０歳最後のメジャーで初優勝を目指す。同１２勝の小祝さくら（２８）＝ニトリ＝は宮里さんとの初ラウンドを刺激に悲願のメジャーＶを狙う。

菅が苦手なメジャーで主役になる。昨季はトップ１０が１６度、今季は全体１位の６度を誇るが、メジャーは過去７戦に出場して予選落ち４回、最高は１５位と苦戦が続く。「今年は年間３勝が目標。メジャーでいい結果を残せていないので、しっかり結果を残したい」。１７日に誕生日を控え、２０歳最後の大舞台で結果を残してみせる。

３年ぶりの西コース開催。前回２３年は難しいセッティングと荒天が重なり、優勝した吉田優利のスコアは１オーバーだった。当時、テレビで見ていた菅は「本当に難しそうだった。アプローチとパットがうまくいけば上位にいける」と自信。年間ポイントランクは１位の佐久間朱莉と約１２４ポイント差で、今大会の優勝でトップに浮上する。

１５番パー３は２３年の１６０ヤードからツアー史上最短の９８ヤードに変更された。グリーンは手前の池へ緩やかな傾斜となっており、スピンコントロール技術が求められる。４８度か５４度ウェッジで攻める菅は「距離が短いからバーディーを取りたい気持ちになるけど、欲を出しすぎないようにマネジメントしたい」とうなずいた。

レジェンドから金言も授かった。５日の前夜祭で宮里藍さんと２人でトークショーに出席。「調子が悪い時の切り替え方は？」と問いかけると、「自分の悪い癖を知り、理解することが大事」と説かれた。米ツアー参戦後、ドライバーショットの不調に苦しみながら世界ランク１位となった大先輩の思考に胸を打たれた。「藍さんの言葉は価値がある。今週は特に難しいので、大事にしたい」と“宮里魂”を心に刻んだ。

今大会最終日の１０日は母の日。母・ともみさん（５５）は幼少期から遠征の送迎など支えてくれた。「面白い母。調子が悪い時は笑わせてくれて、いい気持ちの切り替えになる」と感謝。今季獲得賞金は１位（８３６６万円）の孝行娘は「いい結果を届けたい」と、メジャー初Ｖを最愛の人にも届ける。（星野 浩司）