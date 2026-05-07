大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に初のカド番として臨む大関・安青錦（２２）＝安治川＝が６日、アクシデントに見舞われた。東京・中央区の荒汐部屋に出稽古し、左足首を負傷。稽古を途中で切り上げて病院に向かった。夏場所で負け越せば大関から陥落する。出場可否は７日以降の患部の状態次第。初めて負け越した３月の春場所では左足小指を骨折しており、驚異的なスピードで出世街道を歩んできた２２歳に、またも試練が訪れた。

◇ ◇ ◇

土俵に背中から倒れ込んだ安青錦は、しばらく立ち上がることができなかった。荒汐部屋への出稽古で、幕内・藤ノ川らと連続７番の相撲を取った後だった。８番目に若元春を押し込んだが、相手に体を入れ替えられ、自身の強引な投げを打つような動きの直後、土俵際で残そうとしたところを倒された。背中から落ちた後、うめくような声を出して、しばらく立ち上がることができず。他の力士の肩を借りて、ようやく立ち上がり、稽古場の外では痛めた左足首を冷やす応急処置を施した。その後は自らの足で迎えの車に乗り込み、病院へ向かった。

カド番で負け越せば、関脇に転落する。１０日初日の夏場所へ調整を続けていた中でのアクシデント。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は安青錦の状態について、「まずどういう（患部の）状況かを確認しないといけないので、病院へ行った。今日と明日（７日）でまた違うだろうし、様子を見てみないとわからない」と慎重。本場所の出場可否については「頑張っているところなので、出場に向けてやることは変わらない」と弟子の胸中を思いやった。

安青錦は１月の初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たした。しかし、初の綱取りに挑んだ春場所は７勝８敗で、入門後初の負け越し。同場所中に痛めた左足小指骨折の影響で、春巡業を途中休場し、治療に専念していた。番付発表後は先月３０日から相撲を取る稽古を再開させ、精力的に出稽古に出向いて調整していた。

左足小指の状態も万全ではない。今ひとつの内容だった５日の時津風一門の連合稽古後には「（相撲の感覚を）すぐに戻すことは難しい」と胸の内を吐露していた。カド番脱出へ、さらに不安が増す状況となった。（大西 健太）

◆安青錦のけが後の経過

▽春場所 取組中に左足小指を負傷。７勝８敗で入門後初の負け越し。

▽３月３１日 左足の精密検査のため、春巡業を離脱して帰京。左小指骨折が判明。春巡業期間中は治療をしながら、部屋の稽古場に降りて、上半身などのトレーニングに励む。

▽４月３０日 荒汐部屋に出稽古して７番。相撲を取る稽古を再開。

▽５月１日 稽古総見で横綱大関同士の稽古に参加し、９番で３勝６敗。

▽２、４日 部屋の稽古で調整し、幕下以下の力士と２０番近く取る日も。

▽５日 時津風一門の連合稽古に一門外から参加し、８番で５勝３敗。

▽６日 荒汐部屋に出稽古。稽古中に左足首を負傷。

◆上位陣の夏場所の現状

▽横綱・豊昇龍（立浪） 春巡業を皆勤。番付発表翌日から相撲を取り始め、１日の稽古総見では横綱大関陣で最多の１７番。４日に錣山部屋へ、５日は境川部屋への出稽古で２７番を取る。

▽横綱・大の里（二所ノ関） 春巡業を左肩痛の影響で途中休場。先月２８日の部屋の稽古で三段目の力士と連続で１５番。１日の稽古総見は土俵に上がらず。

▽大関・琴桜（佐渡ケ嶽） １日の稽古総見で１０番。６日は出稽古に来た幕内・王鵬らと計１５番取って１３勝。

▽大関・霧島（音羽山） 番付発表後は荒汐部屋、藤島部屋などへ精力的に出稽古。６日の稽古中に右耳奥を痛める。