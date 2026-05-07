◆パ・リーグ オリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）

オリックス・宜保翔内野手（２５）が「６番・二塁」で先発し、３打数１安打２得点の活躍でチームの今季４度目同一カード３連勝に貢献した。

宜保は集中していた。「今まで通りやればいいかなと思って、試合に臨みました」。両軍無得点の２回１死二、三塁、野口の右前打で二塁走者として一気に生還。まずは足で見せ場をつくると、６回の守備では高部の一、二塁間へのゴロに飛びつき、正確な送球で安打を奪った。７回は先頭で高野の直球を中前へ運ぶと、三塁進塁後に若月のセーフティースクイズで生還（記録は投犠打野選）。４月２９日に２年ぶりの支配下復帰を果たした苦労人が、走攻守で躍動した。

右翼席からの大合唱も力になった。沖縄・豊見城市出身で、ＫＢＯ未来沖縄から１８年のドラフト５位で入団。今季は自身の支配下返り咲きとともに、２４年に作曲された個人応援歌「Ｗｅａｖｅ ａ “Ｒｙｕｋｙｕ” Ｓｔｏｒｙ」も２年ぶりに“復活”した。その歌詞は「いつの日も絶やさないシマーヌククル（沖縄の心）」と生まれ故郷を連想させるもの。「（モチベーションに）なりますね。（地元で）みんな多分、見てくれていると思う。もっと（試合に）出ているところを見せてやりたいです」と感謝を口にした。

チームは今季４度目の完封勝ちを収め、同最多の貯金９をマーク。「今年の中でも、この２日間はかなりいい内容でやれているので、これが続くように。一日１本、ヒットが打てるようにしたいです」と前を向いた。挫折を乗り越え、フィールドに帰ってきたオリの“琉球忍者”。首位固めの原動力となる。（南部 俊太）