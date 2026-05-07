◆パ・リーグ オリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）

オリックス・田嶋大樹投手（２９）は、節目の１勝をかみ締めた。「そこまで積み上げられたのはすごくいいかな…。もっと積み上げられるように」。プロ１年目の１８年から左腕を振り続け、オール先発の１４２試合目で通算５０勝に到達。ワインドアップとセットポジションを使い分け、６回を無失点で文句なしの今季初白星をつかんだ。

見よう見まねで水泳をしていた幼少期を経て、小３から野球一筋。プロ入り後は、他競技からの学びも投球につなげてきた。今年１月に参加した「鴻江（こうのえ）キャンプ」では、ハンドボール投げの動きを実践。「左手が（自然に）上がってくるので、それがいい」とフォームにつながるヒントを持ち帰り、壁に向かって投げることを練習前の新たなルーチンとした。

アニメ「ブルーロック」がきっかけでサッカーにも興味を持ち、メッシやロナウドら超一流のプレーに熱視線を送ることもあった。「こういう選手に近づきたい」と高い志で歩んできた。チームは今季４度目の完封勝ちで、ロッテには京セラＤで６戦全勝。開幕から先発登板した投手全員に白星がついた。「野球が僕の人生を支えてくれている。すごく感謝しています」。オリの「必殺クロスファイア」は我が道を行き、極める。（南部 俊太）