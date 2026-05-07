◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）

広島・菊池が、ひと振りで打線に勢いをつけた。３回２死一、二塁で先制の１号３ラン。「２ボールになったので思い切り」と深沢の１４３キロを左翼席へ運び、１１安打１０得点の大勝を呼んだ。入団１年目から１５年連続の本塁打。球団の生え抜きでは、山本浩二（６９〜８６年に１８年連続）以来、４人目の快挙となった。

本塁打王４度のミスター赤ヘルに「申し訳ない」とタジタジ。主砲として活躍した山本一義（６１〜７５年）と名手、名監督としても名を残す三村敏之（６７〜８１年）にも並んだ。「そんな方々に…」と恐縮しきりだが、自身もレジェンドの仲間入りは確実。ゴールデン・グラブ賞１０度の守備に通算１８１０安打、１３６本塁打は見事だ。

チームはＤｅＮＡに今季８試合目で初勝利。昨年からの連敗も９で止めた。打線爆発のなか、新井監督は「やっぱりキク」と一番の勝因にした。ベテランも若手も、横一線で戦っているが「打たないと勝てない。体が元気でも戦力だと思ってもらえないと、ここ（１軍）にいられない」と言う３６歳。レギュラーとして健在だ。（安藤 理）