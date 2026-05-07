◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）

広島・栗林が７回を３安打無失点で、チームトップの３勝目を挙げた。チームは２５年から続いていたＤｅＮＡ戦の連敗（１分け）を９で止めたが、栗林自身もリリーフだった昨季は防御率１１・３７と打ち込まれた相手に雪辱。今季から転向した先発として初対戦し「どれだけ点を取ってもらっても、０点で守ることを意識した」と圧倒した。

今季５度の登板で３度目の無四球試合。前回は４月２６日の阪神戦（甲子園）で、佐藤輝の追い風に乗ったソロに泣いた。今回のＤｅＮＡ３連戦も常に打者有利の風。「ずっと意識していました」と明かす一方で「（本塁打を警戒して）四球より、まず自分の球で勝負したい」と強気に攻めた。

リーグ２位の防御率０・９６。「全然気にしない」と無関心だ。援護などに左右される白星より防御率にこだわる投手が多いなか、栗林は違う。「１０点台でも２０点台でも、１０勝できれば。防御率が悪くて勝つのは難しいけど、まず投げた試合に勝つのが目標」。通算１３４セーブの“先発１年生”は、すでにローテの軸だ。（安藤 理）