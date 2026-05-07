◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８点リードの５回２死一、三塁の４打席目は、三遊間を破るクリーンヒットで６試合ぶりのタイムリー＆マルチ安打とした。

初回１打席目は空振り三振に倒れ、自己ワースト２５打席連続無安打となっていたが、２打席目には、２６打席ぶりとなる待望の安打を放った。同点の３回無死一塁の場面で、カウント２―２から外角のスイーパーに食らいつくと、打球は一塁頭上を越えて右翼線へ。悠々と二塁に達し、塁上では歓喜に沸くナインに向けて左足を蹴り上げる新パフォーマンスも披露。ようやく長いトンネルを抜け出していた。

大谷は前々日４日（同５日）の試合前に異例の屋外フリー打撃調整をするなど、試行錯誤の日々。同日のアストロズ戦には「１番・ＤＨ」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしとなっていた。

打撃を不振を受けて、急きょ今季３度目の投手専念となった前日は、７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが２敗目（２勝）。試合後には打撃について「ヒットが出てないからと言って、みなさんが思ってる以上に悲観してることもない。生活の一部に野球がある。長いシーズン、１試合１試合切り替えながらやりたい」と淡々と話していた。