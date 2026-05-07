【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは６日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアストロズ戦に１番指名打者で出場し、三回に２６打席ぶりの安打となる右翼線二塁打を放った。

一回の第１打席は空振り三振に倒れ、自己ワーストを更新する２５打席連続無安打となっていた。

６試合ぶりの安打は、勝ち越しにつながる貴重な一打だった。１―１の三回無死一塁の場面。２ボール２ストライクからの５球目、大谷が外角のスイーパーに腕を伸ばして食らいつくと、ライナー性の打球は一塁手の頭を越え、右翼線で弾んだ。大谷は快足を飛ばして二塁へ。二、三塁に好機を作ると、暴投で勝ち越し。相手がさらに暴投し、大谷は３点目のホームを踏んだ。

四回はボール球を見極めて四球を選んだ。次打者のフリーマンの２球目に今季５個目の盗塁となる二盗を決めると、フリーマンの左翼線二塁打で生還した。

大谷は前日は投手に専念して先発マウンドに上がった。２０２３年の右肘手術後では初めて７回を投げ切り、２失点。打線の援護なく２敗目を喫したが、防御率は両リーグトップの０・９７をマークした。試合後、打撃の状態について、「あまりここまでヒットが出ないことはない。しっかりとした構えから、しっかりとしたスイングが必要」と説明し、その一方で「ヒットが出ていないからといって、たぶん、皆さんが思っている以上に悲観しているということもない」とも語っていた。