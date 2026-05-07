お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作（36）が5日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演し、現役のアメリカの大学の学生だと語った。

小橋は「最近発覚した特殊な事情がありまして…。結論から言うと、僕、今、現役のアメリカの大学生になっていまして…」と切り出し、「20歳くらいの時の僕は沖縄出身なんですけど、アメリカとかに住みたくて、留学するお金がなかったんで、米軍基地の中にある、メリーランド大学っていうのに通っていたんですよ」と語った。

当時、日常会話程度は話せたが、授業が全部英語だったため「本当にひと言も何を言っているのか分からなくて、“辞めます”って先生に言ったんです」と明かした。だが、学校側からは「退学届とかも別にないですって言われて。8年間に1単位でも取れば永久に居続けることもできるので、逆に8年間来なければ、勝手に除籍になるから、もう来たくなかったら来なければいいよって言われていたんですよ」と説明。自身も除籍になっていると思っていたという。

だが、「で、そこから15年くらいたって、去年くらいに携帯に大学からメールが来るようになって、そのメールを日本語訳してみたら、“なぜ、あなたは学校に来ないんですか？”って書いてあって。俺、不登校みたいになってるって。当時の英語力で8年間で1単位って聞こえたんで、もしかしたら僕が聞き間違えている可能性があるんです」と言い、ラジオなどに出演した際に、そのことを話していたら、今度はメリーランド大学の東京にある事務所から電話がかかってきたという。

小橋は折り返し電話をし、お互いに片言の日本語と英語で会話を30分ほど続けた結果「僕、今、大学生なんですか？」と聞くと「Yes」と言われ、まだ在籍していることが判明。「M―1グランプリ2025」で準優勝した後に小橋が話しているのを聞いた関係者が調べてみたところ、本当に籍があることが判明し、連絡をくれたという。そのため「5月から、僕また通えるらしくて」と語った。

ケンドーコバヤシや千原ジュニアからも「通った方がええ」と言われ「メリ大お笑いサークルを立ち上げて…」とすっかりその気の小橋。大学は、沖縄だけでなく「横田基地の中にもあるらしいんです。だから頑張れば行ける、なんならZOOMでもできますよみたいな」と言い「今、メリ大から色々グッズとかも送ってもらって、パーカーなんかも持ってます」と明かしていた。