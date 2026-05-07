お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が5日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に出演し、相方・大竹一樹（58）の恥ずかしい“クセ”を明かした。

三村は「大竹さんなんか、昔温泉に行っていて、温泉のオヤジが歌っていた歌を、その場ですぐ盗んで歌う。お前気マズいよ〜って」と言うと、大竹は「自然に入ってきちゃうから。俺、それあるのよ。人の奴、続けて歌っちゃうっていう習性が。途中で気が付くのよ」と苦笑した。

三村は「俺が気が付いて“ちょちょちょ、この人が歌ってる”」と注意すると言い、元日向坂46で女優の齊藤京子も「無意識でってことなんですか？」と聞くと「そう」とうなずいた。

また、三村は「トイレ一緒に行くとするじゃない。大（個室）で“ぶ〜っ”って音がしたとするじゃない、そうしたら“ぶ〜っ”って。おならのマネしちゃったよ」と言うと、大竹は「コンビニで並んでいて、店員さんが“いらっしゃいませ”って言ったら、俺も“いらっしゃいませ”ってマネしちゃう時があるんだよね。怖いね〜」と語っていた。