ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６４７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 49945.88（+647.63 +1.31%）
ナスダック 25780.31（+454.18 +1.79%）
CME日経平均先物 61970（大証終比：+2550 +4.12%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.865（-0.074）
10年債 4.351（-0.073）
30年債 4.939（-0.049）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.515（-0.093）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.12（-7.15 -6.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.10（+127.60 +2.79%）
ビットコイン（ドル）
81365.88（-281.02 -0.34%）
（円建・参考値）
1272万6437円（-43954 -0.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49945.88（+647.63 +1.31%）
ナスダック 25780.31（+454.18 +1.79%）
CME日経平均先物 61970（大証終比：+2550 +4.12%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.865（-0.074）
10年債 4.351（-0.073）
30年債 4.939（-0.049）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.515（-0.093）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.12（-7.15 -6.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.10（+127.60 +2.79%）
ビットコイン（ドル）
81365.88（-281.02 -0.34%）
（円建・参考値）
1272万6437円（-43954 -0.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ