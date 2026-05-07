NY株式6日（NY時間15:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　49945.88（+647.63　+1.31%）
ナスダック　　　25780.31（+454.18　+1.79%）
CME日経平均先物　61970（大証終比：+2550　+4.12%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10438.66（+219.55　+2.15%）
独DAX　 24918.69（+516.99　+2.12%）
仏CAC40　 8299.42（+237.11　+2.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.865（-0.074）
10年債　 　4.351（-0.073）
30年債　 　4.939（-0.049）
期待インフレ率　 　2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.999（-0.064）
英　国　　4.939（-0.122）
カナダ　　3.515（-0.093）
豪　州　　4.952（-0.019）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.12（-7.15　-6.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.10（+127.60　+2.79%）

ビットコイン（ドル）
81365.88（-281.02　-0.34%）
（円建・参考値）
1272万6437円（-43954　-0.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ