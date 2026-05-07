ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は3日目を迎える。注目は10Rだ。

好枠デーの浜田が、コース利を最大限に生かして巻き返しを図る。渡辺が初日後半から日をまたいでの連勝と調子を上げてきた。スピード戦で首位をうかがう。地元の山田が万全の足。大外でもスリット攻勢は侮れない。寺田も好仕上がり。4カドから的確なスタートとターンを放つ。

＜1＞浜田亜理沙 足自体は悪くない程度。ただ、気温が違って操縦性が良くなく舟の向きが悪かった。

＜2＞倉持莉々 足は悪くない。ペラと外回りをだいぶ変えて、乗りづらいけど初日よりはマシになっています。

＜3＞内山七海 今節で一番良かった。気になっていた乗り心地が良くなりました。転覆の影響がなければいいけど。

＜4＞寺田千恵 1マークで飛んだので全員に差されたと思いました（苦笑い）。道中はグリップしていたしスリットも（渡辺）優美ちゃんより少し出ました。

＜5＞渡辺優美 特長はなくバランス型でボチボチ。エンジンの素性通りかな。スタートは潮と風を見て集中あるのみ。

＜6＞山田理央 スリットで分が良くてターン回りもいい。上位にいると思います。