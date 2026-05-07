ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は3日目。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は湯浅紀香（27＝群馬）を取り上げる。

2015票の後押しを受けて、この舞台に立っている湯浅。「大きいですね。励みになります」と応援してくれるファンに感謝の気持ちを込めて走っている。

しかし今節は、なかなか結果という形で恩返しできていない。1号艇でイン発進となった2日目5Rも登のジカ捲りに抵抗できず4着ゴール。「全速で行ったつもりだったんですけど」と自戒を込めてコンマ20の仕掛けを振り返った。

ここまで「伸びで下がることはないけど、つながりというか押しというか、しっくり来てないです」と不満の残る手応えで、「本体も考えてみます」と現状打破へ整備も視野に入れる。

G1・2勝の現役オートレーサーで「自分のレースを見てくれて、ありがたいです」と語る父・浩から「頑張れ」と送り出されてやってきた群馬の有望株。「舟券に絡んで、いいところを見せたいです」と3日目以降の奮起を誓った。