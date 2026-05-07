「こんなことがあり得るのか！」日本代表DFがまさかの事態！欧州から届いた“一報”に韓国メディアが驚愕「度重なる離脱を考えると…」
ブンデスリーガを制したバイエルンの伊藤洋輝は、加入２年目の今シーズンも怪我に悩まされ、コンスタントな出場機会を得られなかった。プレミアリーグの複数チームが関心を寄せるなか、なんと今夏に放出される可能性もあるという。
英紙『ヨークシャー・ポスト』は、「リーズ、ウェストハム、ブライトンが伊藤に注目している。バイエルンは伊藤を移籍リストには載せていないが、適切なオファーがあれば売却を検討する」と報じた。
この報道に驚きを隠しきれなかったのが、韓国メディア『マイデイリー』だ。「こんなことがあり得るのか！バイエルンの日本人DF、伊藤がキム・ミンジェよりも先に放出される可能性。プレミアリーグのクラブが獲得に乗り出している」と見出しを打った記事を掲載。こう報じている。
「伊藤は左利きで正確なパス能力を持ち、CBとSBの両方をこなせる貴重な戦力として期待されていた。入団当時は、（韓国代表DFの）キム・ミンジェよりも多くの試合に出場すると予想する声さえあった」
「しかし、伊藤は度重なる怪我によって『ガラスの身体』と化してしまった。昨シーズンの開幕前には中足骨骨折で長期離脱を余儀なくされ、復帰後も再発し、再び手術を受けることになった。今シーズンも３月の筋肉系の負傷に続き、ふくらはぎにも問題を抱えている。結果として、今シーズンのブンデスリーガ出場はわずか15試合にとどまり、バイエルンのファンからも獲得失敗だと批判の声が上がっている」
同メディアは「こうした状況のなか、プレミアリーグのクラブが伊藤に注目しているという報道が出ており、移籍の可能性が浮上している。バイエルンでは、ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノがレギュラーの座を確保しており、キム・ミンジェと伊藤は控えに甘んじている。キム・ミンジェに関しては、バイエルンは彼を売却したいと考えているものの、本人は残留を希望しており、その将来は不透明だ」と続けた。
「バイエルンは伊藤の売却を積極的に検討しているわけではないが、クラブでの彼の立場も決して安定しているとは言えない。度重なる怪我による離脱を考えると、移籍金次第ではバイエルンが彼を放出する可能性も十分にあると見られている」
わずか２年でドイツ王者を退団するのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
英紙『ヨークシャー・ポスト』は、「リーズ、ウェストハム、ブライトンが伊藤に注目している。バイエルンは伊藤を移籍リストには載せていないが、適切なオファーがあれば売却を検討する」と報じた。
「伊藤は左利きで正確なパス能力を持ち、CBとSBの両方をこなせる貴重な戦力として期待されていた。入団当時は、（韓国代表DFの）キム・ミンジェよりも多くの試合に出場すると予想する声さえあった」
「しかし、伊藤は度重なる怪我によって『ガラスの身体』と化してしまった。昨シーズンの開幕前には中足骨骨折で長期離脱を余儀なくされ、復帰後も再発し、再び手術を受けることになった。今シーズンも３月の筋肉系の負傷に続き、ふくらはぎにも問題を抱えている。結果として、今シーズンのブンデスリーガ出場はわずか15試合にとどまり、バイエルンのファンからも獲得失敗だと批判の声が上がっている」
同メディアは「こうした状況のなか、プレミアリーグのクラブが伊藤に注目しているという報道が出ており、移籍の可能性が浮上している。バイエルンでは、ジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノがレギュラーの座を確保しており、キム・ミンジェと伊藤は控えに甘んじている。キム・ミンジェに関しては、バイエルンは彼を売却したいと考えているものの、本人は残留を希望しており、その将来は不透明だ」と続けた。
「バイエルンは伊藤の売却を積極的に検討しているわけではないが、クラブでの彼の立場も決して安定しているとは言えない。度重なる怪我による離脱を考えると、移籍金次第ではバイエルンが彼を放出する可能性も十分にあると見られている」
わずか２年でドイツ王者を退団するのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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