エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ準決勝 アルメレ・シティとデ・フラーフスハップの第1戦が、5月7日01:45にヤンマー・スタディオンにて行われた。

アルメレ・シティはマーリ・ドース（FW）、フェルディ・ドライフ（FW）、エマニュエル・ポク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデ・フラーフスハップはニルス・エッゲンス（FW）、Chahid Allachi（MF）、レーフェン・ニーメイェル（MF）らが先発に名を連ねた。

27分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。レーフェン・ニーメイェル（MF）に代わりフェデ・デ・ヨング（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

32分に試合が動く。アルメレ・シティのジェイミー・ヤコブス（MF）のアシストからエマニュエル・ポク（FW）がゴールを決めてアルメレ・シティが先制。

しかし、45+2分デ・フラーフスハップが同点に追いつく。トーマス・コック（MF）のアシストからフェデ・デ・ヨング（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

45分、デ・フラーフスハップは同時に2人を交代。joran hardeman（DF）、スタイン・ブルマン（DF）に代わりミラン・スミッツ（DF）、カヤ・サイモンス（DF）がピッチに入る。

58分アルメレ・シティが逆転。ジェイミー・ヤコブス（MF）のアシストからマーリ・ドース（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

71分、アルメレ・シティは同時に2人を交代。Huisman Bas（MF）、ジェイミー・ヤコブス（MF）に代わりジュリアン・ライコフ（FW）、オリビエ・デ ネイス（MF）がピッチに入る。

71分、デ・フラーフスハップが選手交代を行う。Chahid Allachi（MF）からイブラヒム・エルカディリ（FW）に交代した。

77分アルメレ・シティに貴重な追加点が入る。ジュリアン・ライコフ（FW）のアシストからエマニュエル・ポク（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。アルメレ・シティが3-1で勝利した。

2026-05-07 04:00:27 更新