◇インターリーグ ドジャース―アストロズ（2026年5月6日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右翼線二塁打を放ち、自己ワースト更新中だった連続打席無安打を25で止めた。

4月27日のマーリンズ戦の最終第5打席で二塁打して以降、野手出場5試合、24打席で聞かれなかった快音。この試合も、初回はアストロズ先発右腕のマクラーズに対し、空振り三振に倒れていた。1―1の同点で迎えた3回無死一塁の第2打席。マクラーズのカウント2ボール2ストライクからの5球目のスライダーを、右翼線に運んだ。26打席ぶりの安打が二塁打となり、大谷は二塁ベース上で、左足を振り上げるポーズを決めた。

この好機から暴投で三塁走者のフリーランドが生還。さらに暴投が出て大谷も生還。この回5得点のビッグイニングにつなげた。

試行錯誤を重ねてきた。4日（同5日）のアストロズ戦の試合前には屋外でのフリー打撃を実施。屋外でフリー打撃をするのは4月1日（日本時間2日）のガーディアンズ戦前以来、今季2度目で敵地では初めてだった。

5日（同6日）の同戦では投手に専念したが、試合後に大谷は打撃不振について問われ「一番は軌道。良い軌道に入っていれば、打つべくして打てる。良いところに飛ぶようにできている。良い軌道に入っていないのが構えの問題と思っていたけど、いくつか要因があると思う。ヒットがないからと、多分皆さんが思っている以上に悲観していることもない」と話していた。