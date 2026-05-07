なにわ男子、1stから5作連続「映像3部門」同時1位 デビュー5周年イヤーに【オリコンランキング】
7人組グループ・なにわ男子の最新映像作品『なにわ男子 LIVE TOUR 2025‘BON BON VOYAGE'』が、5月7日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得。 オリコン史上5組目となる「1st音楽映像作品から5作連続映像3部門同時1位」【※】を記録した。
【番組カット】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
初週売上は、DVD：5万422枚、Blu-ray Disc（以下BD）：10万4211枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも合計15.5万枚を記録し、前作『なにわ男子 LIVE TOUR 2024‘＋Alpha'』（2025年5月5日付）以来1年ぶり、5作連続、通算5作目の映像3部門同時1位獲得となった。
本作は、2025年7月14日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得したアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、全国9ヵ所を巡ったツアーより、横浜アリーナ公演の模様を収録。サークルフライングをはじめとする伝統のフライングに挑戦したほか、ダイナミックなパフォーマンスを駆使した演出で、アルバム収録曲などを披露している。
【※】「1st音楽映像作品からの連続3部門同時1位獲得作品数」記録／1位：King & Prince（8作）、2位：SixTONES（6作）、3位：欅坂46、Snow Man、なにわ男子（5作）※達成順 ※再デビュー、派生ユニットは除く
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【番組カット】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
初週売上は、DVD：5万422枚、Blu-ray Disc（以下BD）：10万4211枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」でも合計15.5万枚を記録し、前作『なにわ男子 LIVE TOUR 2024‘＋Alpha'』（2025年5月5日付）以来1年ぶり、5作連続、通算5作目の映像3部門同時1位獲得となった。
【※】「1st音楽映像作品からの連続3部門同時1位獲得作品数」記録／1位：King & Prince（8作）、2位：SixTONES（6作）、3位：欅坂46、Snow Man、なにわ男子（5作）※達成順 ※再デビュー、派生ユニットは除く
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞