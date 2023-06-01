ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５６７ドル高 ナスダック１．７％の大幅高
NY株式6日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 49865.90（+567.65 +1.15%）
ナスダック 25753.22（+427.09 +1.69%）
CME日経平均先物 61865（大証終比：+2445 +3.96%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.865（-0.074）
10年債 4.350（-0.074）
30年債 4.937（-0.051）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.514（-0.094）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.85（-7.42 -7.26%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4695.80（+127.30 +2.79%）
ビットコイン（ドル）
81420.56（-226.34 -0.28%）
（円建・参考値）
1273万8247円（-35411 -0.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49865.90（+567.65 +1.15%）
ナスダック 25753.22（+427.09 +1.69%）
CME日経平均先物 61865（大証終比：+2445 +3.96%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.865（-0.074）
10年債 4.350（-0.074）
30年債 4.937（-0.051）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.514（-0.094）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.85（-7.42 -7.26%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4695.80（+127.30 +2.79%）
ビットコイン（ドル）
81420.56（-226.34 -0.28%）
（円建・参考値）
1273万8247円（-35411 -0.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ