NY株式6日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　49865.90（+567.65　+1.15%）
ナスダック　　　25753.22（+427.09　+1.69%）
CME日経平均先物　61865（大証終比：+2445　+3.96%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10438.66（+219.55　+2.15%）
独DAX　 24918.69（+516.99　+2.12%）
仏CAC40　 8299.42（+237.11　+2.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.865（-0.074）
10年債　 　4.350（-0.074）
30年債　 　4.937（-0.051）
期待インフレ率　 　2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.999（-0.064）
英　国　　4.939（-0.122）
カナダ　　3.514（-0.094）
豪　州　　4.952（-0.019）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.85（-7.42　-7.26%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4695.80（+127.30　+2.79%）

ビットコイン（ドル）
81420.56（-226.34　-0.28%）
（円建・参考値）
1273万8247円（-35411　-0.28%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ