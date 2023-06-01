ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４９９ドル高 ナスダックも１．６％の大幅高
NY株式6日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均 49797.66（+499.41 +1.01%）
ナスダック 25724.48（+398.35 +1.57%）
CME日経平均先物 61810（大証終比：+2390 +3.87%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.351（-0.073）
30年債 4.937（-0.051）
期待インフレ率 2.436（-0.045）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.514（-0.094）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80 -6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.40（+127.90 +2.80%）
ビットコイン（ドル）
81497.56（-149.34 -0.18%）
（円建・参考値）
1274万7033円（-23358 -0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49797.66（+499.41 +1.01%）
ナスダック 25724.48（+398.35 +1.57%）
CME日経平均先物 61810（大証終比：+2390 +3.87%）
欧州株式6日終値
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.351（-0.073）
30年債 4.937（-0.051）
期待インフレ率 2.436（-0.045）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.514（-0.094）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80 -6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.40（+127.90 +2.80%）
ビットコイン（ドル）
81497.56（-149.34 -0.18%）
（円建・参考値）
1274万7033円（-23358 -0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ