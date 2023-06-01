NY株式6日（NY時間13:25）（日本時間02:25）
ダウ平均　　　49797.66（+499.41　+1.01%）
ナスダック　　　25724.48（+398.35　+1.57%）
CME日経平均先物　61810（大証終比：+2390　+3.87%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10438.66（+219.55　+2.15%）
独DAX　 24918.69（+516.99　+2.12%）
仏CAC40　 8299.42（+237.11　+2.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.870（-0.070）
10年債　 　4.351（-0.073）
30年債　 　4.937（-0.051）
期待インフレ率　 　2.436（-0.045）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.999（-0.064）
英　国　　4.939（-0.122）
カナダ　　3.514（-0.094）
豪　州　　4.952（-0.019）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80　-6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.40（+127.90　+2.80%）

ビットコイン（ドル）
81497.56（-149.34　-0.18%）
（円建・参考値）
1274万7033円（-23358　-0.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ