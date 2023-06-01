アメリカのニュース専門放送局CNNを創業したテッド・ターナー氏が亡くなりました。87歳でした。

ターナー氏は南部ジョージア州で、広告業界でキャリアをスタートした後、1970年に地元放送局を買収し成功させます。

1980年には24時間ニュース専門で放送するCNNを創業。速報性をより重視する手法は、世界のニュース放送のあり方に大きな影響を与えました。

特に1991年の湾岸戦争では、中東の現地から生中継で進行する戦争を伝え続けるテレビ報道の先駆けとなりました。

ターナー氏はその後、複数の放送局を立ち上げましたが、1996年に所有するメディア企業をタイム・ワーナーに売却し、その後、経営から退きました。

ターナー氏はメディア業界で大きな存在となった一方、野球のメジャーリーグ、ブレーブスのオーナーを務めたほか、ヨットのアメリカズ・カップにも出場。また、慈善事業に力を入れたほか、私生活では女優のジェーン・フォンダさんと結婚するなど度々、注目を集めました。

ターナー氏は6日、家族に看取られ87歳で亡くなりました。

トランプ大統領は「放送史における偉人の1人であり、私の友人だった。必要とした時にはいつも正義のために戦ってくれた」と追悼の意を表しました。