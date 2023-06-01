女優の広末涼子（45）が7月にバースデースペシャルライブ「Best Day Ever~Crecent River」を東京・丸の内のコットンクラブで開催することが6日、同所の公式サイトで発表された。音楽活動を再開する。

サイトでは「ファンクラブ『NEW FIELD』設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Best Day Ever”を再び開催する」と告知。「竹内まりや、広瀬香美、岡本真夜ら日本を代表する女性シンガーソングライターの協力のもと生まれた楽曲は、世界的なJ−POP再評価の流れの中で、台北をはじめアジア各地でも世代や国境を越えて注目を集めている」とし、「今回は、自身のバースデーを記念した特別公演！当日はオリジナル楽曲に加え、ここでしか聴けないカヴァーも織り交ぜて披露する。現在進行形の魅力とともに、特別なひとときを堪能して欲しい」と呼びかけている。

広末も「COTTON CLUBで2度目のライブ。あの日の最高の夜を再び、という気持ちを込めてタイトルは"Best Day Ever”に。懐かしくて優しい時間を過ごしていただけるよう心を込めて。お待ちしています」とサイトにメッセージが寄せた。ライブは46歳の誕生日当日の7月18日をはじめ同月24、25日の3日間、全5公演行われるという。

広末は、25年4月に乗用車を運転中に交通事故を起こし、同5月に「双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症」と診断されたとして、当面の間の活動休止を発表。今年4月1日には公式サイトで「2026年4月より少しずつ活動を再開させていただくことをご報告いたします」とし、同7日には1年1カ月ぶりにインスタグラムを更新、笑顔を浮かべた写真を投稿していた。