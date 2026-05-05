◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手が６日、本拠地・ドジャース戦前に取材に応じ、現状を語った。エスパーダ監督が次回登板でメジャー復帰することを明言し、マイナーでの２度のリハビリ登板をした今井は「ただ一生懸命投げるだけというかね、ただただその日の自分のベストを尽くしているだけですね。まだ始まったばかり、これから修正して、期待に応えるピッチングをしないといけない」と話した。

右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている今井は、前日の傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨み、３回１安打３奪三振１失点も押し出し含め５四球だった。指揮官は「最初の２イニングはすごくクリーンでシャープだった。球の質もかなり良かった。３イニング目は少しストライクを取るのに苦労していたけど、今の状態については良い感触を持っている。次の登板は我々と迎えることになる」と話した。

また、ドジャース・山本由伸投手と再会し、ハグを交わして談笑するなど交流。しばらく話し込む様子もあり、「あれだけのピッチャーでも、やっぱり最初の１年目は苦労するっていうのは僕も知ってましたし。新しい国に来て、今まで経験したことないことをやることの難しさは、僕以外の選手も当然感じますし、そこはワールドシリーズでＭＶＰを取るような選手でも、1年目は苦労してるんだっていうのをちょっと頭に置いとけば、ちょっと気持ちは楽になるかな」と、うなずいた。