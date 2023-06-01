NY株式6日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　49800.79（+502.54　+1.02%）
ナスダック　　　25721.62（+395.49　+1.56%）
CME日経平均先物　61850（大証終比：+2430　+3.93%）

欧州株式6日GMT16:11
英FT100　 10438.66（+219.55　+2.15%）
独DAX　 24918.69（+516.99　+2.12%）
仏CAC40　 8299.42（+237.11　+2.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.870（-0.070）
10年債　 　4.354（-0.070）
30年債　 　4.942（-0.046）
期待インフレ率　 　2.437（-0.044）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.999（-0.064）
英　国　　4.939（-0.122）
カナダ　　3.517（-0.091）
豪　州　　4.952（-0.019）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80　-6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.20（+127.70　+2.80%）

ビットコイン（ドル）
81831.13（+184.23　+0.23%）
（円建・参考値）
1280万0025円（+28817　+0.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ