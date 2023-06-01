ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５０２ドル高 ナスダックも１．５％の大幅高
NY株式6日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 49800.79（+502.54 +1.02%）
ナスダック 25721.62（+395.49 +1.56%）
CME日経平均先物 61850（大証終比：+2430 +3.93%）
欧州株式6日GMT16:11
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.354（-0.070）
30年債 4.942（-0.046）
期待インフレ率 2.437（-0.044）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.517（-0.091）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80 -6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.20（+127.70 +2.80%）
ビットコイン（ドル）
81831.13（+184.23 +0.23%）
（円建・参考値）
1280万0025円（+28817 +0.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49800.79（+502.54 +1.02%）
ナスダック 25721.62（+395.49 +1.56%）
CME日経平均先物 61850（大証終比：+2430 +3.93%）
欧州株式6日GMT16:11
英FT100 10438.66（+219.55 +2.15%）
独DAX 24918.69（+516.99 +2.12%）
仏CAC40 8299.42（+237.11 +2.94%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.354（-0.070）
30年債 4.942（-0.046）
期待インフレ率 2.437（-0.044）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.064）
英 国 4.939（-0.122）
カナダ 3.517（-0.091）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-6.80 -6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4696.20（+127.70 +2.80%）
ビットコイン（ドル）
81831.13（+184.23 +0.23%）
（円建・参考値）
1280万0025円（+28817 +0.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ