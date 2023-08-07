◇セ・リーグ 阪神2―0中日（2026年5月6日 バンテリンドーム）

阪神・高橋が早くも今季4度目の完封をマークした。シーズン完封のセ・リーグ記録（球団記録）は62年小山正明の13。高橋はチーム33試合目で4度のため、単純計算で17度ペースとなるがどうか。なお、連続完封勝利の球団記録は62年小山の5試合、プロ野球記録は1リーグ時代の43年に藤本英雄（巨）がマークした6試合だ。

4月5日の広島戦2回から続く連続イニング無失点は、32回まで伸ばした。次戦で9回完封なら、江夏豊が持つ球団左腕最長の41回に並び、昨季石井が樹立した49回の球団記録も視野に入る。

登板5試合で1失点（自責1）しかなく、防御率は驚異の0・21。快投を続ければ、2リーグ制以降では唯一のシーズン防御率0点台となる70年村山実（神）の0・98を更新することも夢ではない。球団記録は1リーグ時代の36年秋に景浦将がマークした0・79。球団左腕の最高は67年権藤正利の1・40。過去3年のセ・リーグ防御率タイトルは、23年村上（神）1・75、24年高橋宏（中）1・38、25年才木（神）1・55と1点台が続いており、高橋にとって現実的な目標となりそうだ。