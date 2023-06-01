【今日の献立】2026年5月7日(木)「豚肉のゴボウ巻き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のゴボウ巻き」 「タケノコの天ぷら」 「ナスとさつま揚げの煮物」 の全3品。
どこかほっとする和献立です。炊きたてのご飯と共に召し上がれ！
【主菜】豚肉のゴボウ巻き
出来立て熱々より少し時間をおくと酸味が和らぎます。
調理時間：30分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ゴボウ (太め)1/2本 ニンジン 1/2~1本 サヤインゲン 5本 小麦粉 適量 ＜調味料＞
作り置き甘酢 大さじ2
しょうゆ 大さじ1.5~2
砂糖 小さじ1
サラダ油 大さじ1
サラダ菜 適量 ミディトマト 4~6個
サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さを半分に切る。ミディトマトはヘタを取り、2等分にする。
サヤインゲンはお好みのかたさになったら取り出して下さい。
2. 豚肉を少し重ねて2枚広げ、(1)のゴボウ、ニンジン、サヤインゲンを芯にして豚肉で巻き、小麦粉をまぶす。
3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(2)の巻き終わりを下にして並べ、転がしながら焼き色がつくまで焼く。
4. 余分な油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞の材料を加え、少しトロミがついて全体にからまるまで煮詰める。食べやすい大きさに切って器に盛り、サラダ菜、ミディトマトを添える。
今回は彩りにミニトマトも添えています。
【副菜】タケノコの天ぷら
サクッと揚げてタケノコの甘みを味わって下さい。
調理時間：10分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
卵 1個
片栗粉 大さじ2
小麦粉 大さじ3
水 大さじ2
塩 適量 粉山椒 適量 揚げ油 適量
【副菜】ナスとさつま揚げの煮物
温かいうちに食べても冷たくしてもおいしい一皿です。
調理時間：10分
カロリー：401Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
だし汁 150ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ2
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 大さじ1
かつお節 3g
2. 煮汁がほとんどなくなるまで煮て器に盛り、かつお節をかける。
どこかほっとする和献立です。炊きたてのご飯と共に召し上がれ！
【主菜】豚肉のゴボウ巻き
出来立て熱々より少し時間をおくと酸味が和らぎます。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚肉 (しゃぶしゃぶ用)20枚
ゴボウ (太め)1/2本 ニンジン 1/2~1本 サヤインゲン 5本 小麦粉 適量 ＜調味料＞
作り置き甘酢 大さじ2
しょうゆ 大さじ1.5~2
砂糖 小さじ1
サラダ油 大さじ1
サラダ菜 適量 ミディトマト 4~6個
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、長さ7〜8cmに切り、さらに縦半分に切る(10等分する)。ニンジンは皮をむき、長さ7〜8cmの幅1cmの棒状に切る。
©Eレシピ
サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さを半分に切る。ミディトマトはヘタを取り、2等分にする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にゴボウとニンジン、分量外の水を入れ、煮たったらサヤインゲンを加え、柔らかくなるまで12〜15分ゆでてザルに上げ、粗熱を取る。
©Eレシピ
サヤインゲンはお好みのかたさになったら取り出して下さい。
2. 豚肉を少し重ねて2枚広げ、(1)のゴボウ、ニンジン、サヤインゲンを芯にして豚肉で巻き、小麦粉をまぶす。
©Eレシピ
3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(2)の巻き終わりを下にして並べ、転がしながら焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
4. 余分な油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞の材料を加え、少しトロミがついて全体にからまるまで煮詰める。食べやすい大きさに切って器に盛り、サラダ菜、ミディトマトを添える。
©Eレシピ
今回は彩りにミニトマトも添えています。
【副菜】タケノコの天ぷら
サクッと揚げてタケノコの甘みを味わって下さい。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）水煮タケノコ 1/2本 ＜衣＞
卵 1個
片栗粉 大さじ2
小麦粉 大さじ3
水 大さじ2
塩 適量 粉山椒 適量 揚げ油 適量
【下準備】水煮タケノコは幅1cmのくし切りにし、分量外の小麦粉を薄くまぶす。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜衣＞に水煮タケノコを通して170℃の揚げ油に入れ、サクッと揚げて油をきる。器に盛り、塩、粉山椒を添える。
©Eレシピ
【副菜】ナスとさつま揚げの煮物
温かいうちに食べても冷たくしてもおいしい一皿です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：401Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナス 2~3本 さつま揚げ 3~4枚
だし汁 150ml
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ2
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 大さじ1
かつお節 3g
【下準備】ナスはヘタを切り落とし、縦4つに切って食べやすい大きさの乱切りにする。さつま揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 深めのフライパンにサラダ油を中火で熱してナスを炒め、全体に炒められたら、だし汁、＜調味料＞の材料を加え、煮たってきたらさつま揚げを加える。
©Eレシピ
2. 煮汁がほとんどなくなるまで煮て器に盛り、かつお節をかける。
©Eレシピ