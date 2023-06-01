プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のゴボウ巻き」 「タケノコの天ぷら」 「ナスとさつま揚げの煮物」 の全3品。
どこかほっとする和献立です。炊きたてのご飯と共に召し上がれ！

【主菜】豚肉のゴボウ巻き
出来立て熱々より少し時間をおくと酸味が和らぎます。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

豚肉  (しゃぶしゃぶ用)20枚
ゴボウ  (太め)1/2本 ニンジン  1/2~1本 サヤインゲン  5本 小麦粉  適量 ＜調味料＞
  作り置き甘酢  大さじ2
  しょうゆ  大さじ1.5~2
  砂糖  小さじ1
サラダ油  大さじ1
サラダ菜  適量 ミディトマト  4~6個

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに水洗いし、長さ7〜8cmに切り、さらに縦半分に切る(10等分する)。ニンジンは皮をむき、長さ7〜8cmの幅1cmの棒状に切る。

©Eレシピ


サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さを半分に切る。ミディトマトはヘタを取り、2等分にする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にゴボウとニンジン、分量外の水を入れ、煮たったらサヤインゲンを加え、柔らかくなるまで12〜15分ゆでてザルに上げ、粗熱を取る。

©Eレシピ


サヤインゲンはお好みのかたさになったら取り出して下さい。
2. 豚肉を少し重ねて2枚広げ、(1)のゴボウ、ニンジン、サヤインゲンを芯にして豚肉で巻き、小麦粉をまぶす。

©Eレシピ


3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、(2)の巻き終わりを下にして並べ、転がしながら焼き色がつくまで焼く。

©Eレシピ


4. 余分な油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞の材料を加え、少しトロミがついて全体にからまるまで煮詰める。食べやすい大きさに切って器に盛り、サラダ菜、ミディトマトを添える。

©Eレシピ


今回は彩りにミニトマトも添えています。

【副菜】タケノコの天ぷら
サクッと揚げてタケノコの甘みを味わって下さい。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：219Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

水煮タケノコ  1/2本 ＜衣＞
  卵  1個
  片栗粉  大さじ2
  小麦粉  大さじ3
  水  大さじ2
塩  適量 粉山椒  適量 揚げ油  適量

【下準備】

水煮タケノコは幅1cmのくし切りにし、分量外の小麦粉を薄くまぶす。ボウルで＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜衣＞に水煮タケノコを通して170℃の揚げ油に入れ、サクッと揚げて油をきる。器に盛り、塩、粉山椒を添える。

©Eレシピ



【副菜】ナスとさつま揚げの煮物
温かいうちに食べても冷たくしてもおいしい一皿です。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：401Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナス  2~3本 さつま揚げ  3~4枚
だし汁  150ml
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ1
サラダ油  大さじ1
かつお節  3g

【下準備】

ナスはヘタを切り落とし、縦4つに切って食べやすい大きさの乱切りにする。さつま揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 深めのフライパンにサラダ油を中火で熱してナスを炒め、全体に炒められたら、だし汁、＜調味料＞の材料を加え、煮たってきたらさつま揚げを加える。

©Eレシピ


2. 煮汁がほとんどなくなるまで煮て器に盛り、かつお節をかける。

©Eレシピ