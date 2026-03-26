Enamor数量限定アイシャドウで叶える花果実の透明感EYE♡

コスメブランドEnamor（エナモル）から、春の新作第2弾として「ニュアンスカラーアイズ」の限定カラーが登場。花と果実の美しさを閉じ込めたシアーな発色は、明るい季節にぴったりの軽やかさと華やかさを両立します。約2年ぶりに進化した“花果実シリーズ”で、日常メイクにさりげないときめきを添えてみませんか♡

透け感で叶える旬のデカ目

「ニュアンスカラーアイズ」は、“重ねても濁らない”透け感発色が魅力。繊細なパウダーとラメ・パールの輝きが重なり合い、ナチュラルなのに印象的な目元を演出します。

派手すぎず、それでいてしっかり盛れる絶妙なバランスで、毎日のメイクにも取り入れやすい仕上がりに。グラデーションも簡単に作れるため、メイク初心者にもおすすめです。

グッチ ビューティの新作ウォーター ティントで叶える上品ツヤリップ

全4色の花果実カラー

価格は各2,420円（税込）、限定4色展開。

104 ミモザピーチ

水光ピーチ×ミモザイエローのビタミンカラーで、明るくハッピーな印象に。

105 ラベンダーベリー

シアーラベンダー×ラズベリーで、透明感と色気を兼ね備えた上品な目元へ。

106 ポピーメロン

メロンラメ×ポピーコーラルで、ヘルシーで涼しげなフレッシュEYEに。

107 サクラフィグ

桜ピンク×フィグパープルで、大人の甘さを引き出すフェミニンな印象に。

それぞれが肌になじみやすく、カラーメイク初心者でも取り入れやすい設計です。

限定イベント＆販売情報

2026年5月13日（水）よりLOFTや@cosme各店舗で先行販売を開始し、5月25日（月）から全国順次発売。取り扱いはバラエティショップや公式オンラインストアなど幅広く展開されます。

さらに、@cosme NAGOYAでの特設イベント（5月13日～19日）や、渋谷スクランブルスクエアでのPOP-UP『Enamor flower atelier』（5月28日～6月3日）も開催。

イベントでは全商品を試せるほか、限定セットやノベルティも登場します。

毎日を彩る花果実アイ

Enamorの数量限定「ニュアンスカラーアイズ」は、透明感と華やかさを兼ね備えた今季注目のアイテム。軽やかな発色で日常にも特別な日にも寄り添い、メイクの幅を広げてくれます。

売り切れ前にぜひチェックして、自分だけの“ときめきカラー”を見つけてみてください♪