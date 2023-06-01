ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６２５ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 49923.87（+625.62 +1.27%）
ナスダック 25680.84（+354.71 +1.40%）
CME日経平均先物 61835（大証終比：+2415 +3.91%）
欧州株式6日GMT15:08
英FT100 10425.02（+205.91 +2.01%）
独DAX 24941.15（+539.45 +2.21%）
仏CAC40 8302.17（+239.86 +2.98%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.353（-0.071）
30年債 4.939（-0.049）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.993（-0.070）
英 国 4.928（-0.133）
カナダ 3.519（-0.089）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.11（-7.16 -7.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4713.70（+145.20 +3.18%）
ビットコイン（ドル）
81553.75（-93.15 -0.11%）
（円建・参考値）
1275万0113円（-14563 -0.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49923.87（+625.62 +1.27%）
ナスダック 25680.84（+354.71 +1.40%）
CME日経平均先物 61835（大証終比：+2415 +3.91%）
欧州株式6日GMT15:08
英FT100 10425.02（+205.91 +2.01%）
独DAX 24941.15（+539.45 +2.21%）
仏CAC40 8302.17（+239.86 +2.98%）
米国債利回り
2年債 3.870（-0.070）
10年債 4.353（-0.071）
30年債 4.939（-0.049）
期待インフレ率 2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.993（-0.070）
英 国 4.928（-0.133）
カナダ 3.519（-0.089）
豪 州 4.952（-0.019）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.11（-7.16 -7.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4713.70（+145.20 +3.18%）
ビットコイン（ドル）
81553.75（-93.15 -0.11%）
（円建・参考値）
1275万0113円（-14563 -0.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ