NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　49923.87（+625.62　+1.27%）
ナスダック　　　25680.84（+354.71　+1.40%）
CME日経平均先物　61835（大証終比：+2415　+3.91%）

欧州株式6日GMT15:08
英FT100　 10425.02（+205.91　+2.01%）
独DAX　 24941.15（+539.45　+2.21%）
仏CAC40　 8302.17（+239.86　+2.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.870（-0.070）
10年債　 　4.353（-0.071）
30年債　 　4.939（-0.049）
期待インフレ率　 　2.434（-0.047）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.993（-0.070）
英　国　　4.928（-0.133）
カナダ　　3.519（-0.089）
豪　州　　4.952（-0.019）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.11（-7.16　-7.00%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4713.70（+145.20　+3.18%）

ビットコイン（ドル）
81553.75（-93.15　-0.11%）
（円建・参考値）
1275万0113円（-14563　-0.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ