サムスン電子の時価総額が1兆ドルを超えた。アジア企業では台湾TSMCに続き2番目だ。

韓国取引所とブルームバーグによると、サムスン電子は6日の取引時間中に一時前日終値より15％上昇し過去最高値を更新した。午後0時8分基準で13．55％上昇の26万4000ウォン（約2万8379円）で取引されたサムスン電子は時価総額が約1543兆ウォン、ドル換算で約1兆586億ドルを記録して1兆ドルの壁を超えた。

時価総額1兆ドルは世界の証券市場で象徴的な意味合いを持つ。サムスン電子を含め世界で13社だけが1兆ドルを達成している。

時価総額順位はウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイと米国の流通大手ウォルマートを抜いて11位に入った。現在10位であるテスラは1兆4620億ドルで格差は3000億ドル水準だ。現在の時価総額1位は4兆7000億ドル台のエヌビディアで、アルファベット、アップル、マイクロソフト、アマゾンなどが続いている。

市場では最近株価が弾んでいるサムスン電子の世界トップ10入りが見通せる範囲に入ってきたとの分析が出ている。ブルームバーグの集計によると、アナリストはサムスン電子の株価が今後12カ月以内に約30％の追加上昇余力があるとみている。現在の株価は12カ月先行株価収益率（PER）基準5．3倍水準で、昨年10月の14．4倍と比較するとバリュエーション魅力が相当高くなった。

アナリストは、半導体供給制限の中で契約価格が急上昇し、半導体部門が今後数四半期間で記録的な利益を持続すると予想する。ラウンドヒル・インベストメンツのデイブ・マッツァ最高経営責任者（CEO）は、「1兆ドルの敷居は象徴的意味合いを超え実質的な重量感を持つ。広い観点で見ると、これはAIインフラ構造の中でメモリー半導体の役割が周期的ではなくて構造的という市場の判断を示すもの」と話した。

ジュピター・アセット・マネジメントのサム・コンラッド氏は「サムスン電子を綿密に分析するならば、これまで上昇ラリーを逃していたとしても依然として魅力的な投資機会が存在するという結論に到達するだろう。現在メモリー市場は供給不足状態であり、サムスンが2026年より2027年に需給不均衡がより深刻化するだろうと言及しただけに、NANDとDRAM価格の上昇基調は続く可能性が高い」と述べた。

一方、6日午後1時38分現在の韓国総合株価指数（KOSPI）は前日終値より6．71％の465．53ポイント上がった7402．52を記録しており一気に7400ポイントまで上昇した。