俳優・唐田えりかが主演のフジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」が６日放送された。

１９９１年に放送され、大ヒットを記録した月９ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編。前作の主人公・星野達郎（武田鉄矢）の娘、星野光を唐田が演じて、真面目だがモテない空野太陽（霜降り明星・せいや）との恋模様を描く。

この日の第５話では、達郎に「しゃきっとしろ！！」と激励された太陽が、体当たりで道路へ突き飛ばされる。太陽の目の前には、走行中のトラックが。主題歌「ＳＡＹ ＹＥＳ」が流れる中、トラックが急ブレーキ。寸前でストップ・・・と思いきや、コツンとわずかに接触して転倒。「大丈夫か？」と心配する達郎に、立ち上がった太陽は「僕は死んでません！！僕、目覚めました。男らしく決断します」と決意の絶叫を返した。

このシーンは前作の感動シーンを再現した形となった。「１０１回目−」第６話、トラックの前に飛び出した達郎が、「僕は死にません！！あなたが好きだから、僕は死にません」と叫んで、ヒロインの薫（浅野温子）に愛を伝えた。バラエティーでモノマネされることも多い、平成ドラマを代表する伝説的台詞だ。

３５年ぶりに復活した名シーンに、ＳＮＳも即座に反応。「再現が観れて至福でした！！」「あの名シーンをこんなタイミングでパロるな（笑）」「めちゃめちゃワロタ」「ドラマ名場面集とかでよく観ていた名シーン」と大興奮だった。