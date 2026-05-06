【バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領が４日、ＳＮＳへの投稿で「７隻撃沈した」と表明したイランの小型船舶は、精鋭軍事組織「革命防衛隊」が奇襲攻撃に使用してきた「スピードボート」の可能性が高い。

最近は商船や石油タンカーの拿捕（だほ）などでもイランの小型船舶の使用が報告されており、米軍が警戒を強めている。

スピードボートは、革命防衛隊がイラン・イラク戦争（１９８０〜８８年）時から利用してきた武装小型艇で、複数のボートが標的の艦船に高速で近づき、至近距離から攻撃する手法を得意としている。

革命防衛隊が昨年公開した最新の「ヘイダル１１０」（全長１４メートル、幅４・４メートル）は、最高速度が１１０ノット（時速約２０４キロ）とされる。高速フェリーなどで見られる二つの船体をつないだ双胴船（カタマラン）で、巡航ミサイルや軽機関銃を装備。米海軍などに対する「非対称戦」での使用を前提としている。

米中央軍は４日、ペルシャ湾に足止めされた船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に先立ち、イランの小型ボート排除のために攻撃ヘリを投入したと発表しており、対策を強化しているとみられる。

一方、革命防衛隊に近いイランのタスニム通信などは５日、撃沈されたのが荷物運搬船２隻で、民間人５人が死亡したと報じた。タスニム通信は、負傷した漁師が「神が米国とイスラエルを許さないことを望む」と答える映像を報じた。