京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は６日、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）を殺人容疑で再逮捕した。

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府警は６日、記者会見で、安達容疑者が通学かばんや靴が見つかった山中など計４か所に、結希君の遺体を移動させたと述べていることも明らかにした。

府警によると、安達容疑者は、結希君が殺害されたとされる３月２３日から翌２４日にかけ、遺体を自宅の裏山、かばんが見つかった山中、靴が発見された山中の３か所に次々と運搬。数日後、遺体が発見された山林に移したと供述した。府警は供述内容が事実で、いずれも車で運んだとみている。安達容疑者は同２３日から捜索活動にも参加していた。

遺体の置かれた状況については捜査中という。かばんと靴も自ら置いたと供述しているが、遺体と同時に置かれたかについては今後調べる。

捜査関係者によると、府警は安達容疑者のスマートフォンアプリから得られた移動情報を解析しており、こうした情報も踏まえ、供述の裏付けを進めたとみられる。

安達容疑者が遺体を移し替えた理由は会見では示されず、府警は「今後の捜査で明らかにする」とした。

かばんは安達容疑者の自宅から北約９キロで、靴は北約３キロの山中で見つかった。遺体は４月１３日、北東約７キロの山林で見つかった。

鈴木康修・刑事部長は今後の捜査について、「取り調べや裏付け捜査を慎重に進める。社会的反響も大きく、地域住民にも不安を与えた。全容解明し、不安を払拭（ふっしょく）したい」と述べた。

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再逮捕を受け、南丹市の女性（７６）は「殺される前に、どうにかできなかったのか。逮捕されても悲しいばかりだ」と語った。公衆トイレには花や飲み物などが供えられ、線香を手向けに訪れた６０歳代の女性は「こんな場所で小さな命が失われたなんて、かわいそうでならない」と涙を流した。