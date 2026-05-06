◆米大リーグ レイズ４―３ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で出場。初回に２試合ぶりの１０号先制ソロを放ち、１年目の日本人選手では１１人目の２ケタ本塁打を達成した。デビューから出場３５試合目での到達は今季の村上（ホワイトソックス）に次ぐ史上２番目のスピード記録。５月は５戦５発の無双ぶりで、シーズン４５発ペースと“大谷超え”が現実味を帯びてきた。

敵地に起きたざわめきが歓声に変わった。初回２死。休養日の主砲ゲレロに代わってメジャー初の３番に入った岡本は右腕ラスムセンの外角９６・３マイル（約１５５キロ）直球を逆らわずにはじき返した。打球速度１０７・９マイル（約１７３・６キロ）、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で２試合ぶりの１０号先制ソロが右中間席に消えた。チームが逆転負けで３連敗となったこともあり「まだまだ試合はある。毎日準備を怠らずにやっていきたい」と言葉少なだったが、１年目の日本人選手では１１人目の２ケタ本塁打を達成した。

デビューから出場３５試合目での大台は、今季の村上の同２４試合に次ぐ日本人２位のスピード記録。球団でも１９年にビシェット（現メッツ）が３４試合で到達して以来だった。メジャー１号以来となる逆方向への一撃で５月は５戦５発の量産ぶり。本塁打王争いでもトップの村上らに４本差のリーグ７位タイに浮上した。シーズン４５発ペースとなり、１８年の大谷翔平（エンゼルス）がマークした日本人ルーキー最多の２２本はおろか、２５年の鈴木誠也（カブス）が持つ日本人右打者最多の３２本も更新しそうな勢いだ。８回には中前打を放ち、４試合連発を逃した翌日に今季１０度目のマルチ安打と最高のリスタートを切った。

試合前にはベンチで日本人スタッフらと「感謝の会」を行う岡本。みんなで感謝の言葉を伝え合い、最後はお辞儀で締める儀式は今やブ軍の名物となっているが、カナダの放送局「スポーツネット」でリポーターを務めるＨ・メイ氏によると、この日ホームラン後、岡本はベンチではほぼ全員からお辞儀で迎えられた。岡本と仲良しの外野手・ストローは「ケサディーヤ・パワー」とデザインされたＴシャツを試合前練習で着用。１日（同２日）の試合で打球が失速し「（トルティーヤで具材を包むメキシコ料理の）ケサディーヤを試合前に食べなかった。食べていたら本塁打になっていたと思う」とコメントしたことから生まれたもので、早くもグラウンド内外で中心になっている。

三塁の守備でも奮闘。５回１死一塁では、あらかじめ遊撃の定位置付近に位置を変えていると、アランダの放った打球速度１０１・６マイル（約１６３・５キロ）の痛烈なライナーを地面すれすれで倒れ込みながらキャッチ。そのまま回転して一塁に送球し、飛び出していた一塁走者は戻りきれず併殺となった。現地実況は「何てプレーなんだ！」と興奮。エース右腕ガウスマンも何度もグラブをたたいて感謝した。日本人野手が苦しんできた“壁”を攻守で壊し続ける岡本。物語はまだ序章に過ぎない。