４月１日に芸能活動を再開した女優の広末涼子が７月１８、２４、２５日の３日間でバースデースペシャルライブ「Ｂｅｓｔ Ｄａｙ Ｅｖｅｒ〜Ｃｒｅｃｅｎｔ Ｒｉｖｅｒ」を東京・丸の内のコットンクラブで開催することが６日、発表された。

俳優、シンガーとして１９９０年代を駆け抜けた広末がステージにカムバックする。２０２４年１２月以来約１年半ぶりとなるコットンクラブでのライブ“Ｂｅｓｔ Ｄａｙ Ｅｖｅｒ”を開催。今回は、７月１８日の自身の誕生日を記念した特別公演で、オリジナル楽曲のほかにカバー楽曲も披露予定。広末は「あの日の最高の夜を再び、という気持ちを込めてタイトルは”Ｂｅｓｔ Ｄａｙ Ｅｖｅｒ”に」とタイトルに込めた思いを明かし、「懐かしくて優しい時間を過ごしていただけるよう心を込めて。お待ちしています」とコメントしている。

昨年４月に静岡県内で交通事故を起こして活動を休止し、同５月には双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症と診断されたことを公表。４月１日に自身のインスタグラムで芸能活動の再開を発表していた。

広末のコメント全文は以下の通り。

「ＣＯＴＴＯＮ ＣＬＵＢで２度目のライブ。あの日の最高の夜を再び、という気持ちを込めてタイトルは”Ｂｅｓｔ Ｄａｙ Ｅｖｅｒ”に。懐かしくて優しい時間を過ごしていただけるよう心を込めて。お待ちしています」