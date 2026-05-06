「西武１０−２ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）

３位・西武が１８安打１０得点で２位・ソフトバンクに大勝。カード勝ち越しを決めて勝率５割とし、１ゲーム差に迫った。これでソフトバンク戦は開幕から全３カードで勝ち越しとなった。

打線は二回に打者１２人で８安打を記録。「６番・三塁」で先発した平沢は、１死から右越え二塁打。この回２打席目となった１死一、三塁からは中前適時打を放った。七回無死一塁では右前打を放って、今季５度目の猛打賞を記録した。

お立ち台では「出来過ぎかなと思います。打席で自分がやることが明確になってますし、スコアラーの方と一緒に作戦を練ってやれているので、いい状態が続いているのかなと思います」と謙虚な受け答えを見せた。

平沢は仙台育英３年だった２０１５年夏の甲子園で準優勝。「３番・ショート」で大会３本塁打を放ち、端正な顔立ちでもイケメンスラッガーとして人気となった。

同年ドラフト１位でロッテに入団。在籍９年間でレギュラーに定着できず、２０２４年１２月の現役ドラフトで西武へ移籍。

昨季は７試合の出場にとどまり、今季は開幕２軍だった。それでも４月５日に１軍昇格すると、同１９日・日本ハム戦では９９０日ぶりの一発を放ち、以降はスタメンに定着している。

ここまで２０試合に出場し７０打数２７安打で打率・３８６、１本塁打、７打点。７７打席で規定打席には３２打席足りない。まだ遠い数字ではあるが、５月は２３打数１０安打で打率・４３５と絶好調。今後もスタメン出場を続ければ到達できる数字だ。

ネットでは「隠れ首位打者で、今年の首位打者になれる可能性はある」、「首位打者平沢を一時期でも見たいから早く規定ノッてくれ」、「マジで首位打者目指せ」とかつて甲子園で輝いた苦労人のブレークを願う声が相次いだ。