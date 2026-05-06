昨年5月に双極性感情障害と甲状腺機能亢進（こうしん）症を公表し、芸能活動を休止していた女優の広末涼子（45）が、7月に東京・コットンクラブでバースデーライブを開くことが、同所の公式サイトで6日、発表された。

「RYOKO HIROSUE Best Day Ever―Crecent River」と題したイベント。46歳の誕生日に当たる7月18日を皮切りに、同24、25日と3日間にわたり行われる。

同サイトでは「女優として、そしてシンガーとして1990年代を駆け抜けた広末涼子。ファンクラブ「NEW FIELD」設立から2年を経て、2024年12月以来となるコットンクラブでのライヴ“Best Day Ever”を再び開催する」と説明されている。

広末からのメッセージも寄せられ、「COTTON CLUBで2度目のライブ。あの日の最高の夜を再び、という気持ちを込めてタイトルは”Best Day Ever”に。懐かしくて優しい時間を過ごしていただけるよう心を込めて。お待ちしています」と呼びかけた。

広末は昨年4月、新東名高速道路で乗用車を運転中に、追突事故を起こした。搬送先の病院で看護師を蹴るなどし、傷害の疑いで逮捕された（処分保留で釈放）。一方、事故で同乗男性にケガをさせたとして同12月に略式起訴され、罰金70万円の略式命令を下された。

今月1日に活動再開を発表していた。具体的に発表されたな活動としては、今回のライブが初めてとなる。