乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）のタイトルが「好きのグラデーション」に決まったことが6日、わかった。表紙4種類も解禁された。

解禁されたのは、通常版表紙と書店限定版表紙3種類。通常版表紙は撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる1枚だ。金川は「写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！」と明かした。

楽天ブックス限定版表紙は、現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこかはかなげな表情が魅力的なカットだ。金川は「ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました」と解説した。

セブンネット限定版表紙は、夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった写真だ。金川は「私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！」とアピールした。

Sony Music Shop限定版表紙は、夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返る1枚だ。金川は「これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！」と説明した。

写真集は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦した。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。