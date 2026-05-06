ここ数ヶ月で、有名芸人の息子に関するニュースが立て続けに報じられている。

3月6日には、元・雨上がり決死隊の宮迫博之の長男で、お笑いコンビ・マイケルジェニーの宮迫陸が所属事務所を退所することを報告。さらに4月5日には、お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之の次男・小堀響己が父と同じ吉本興業所属になったことを公表した。

小堀は新人ながら、同期の「よしの大地」とのコンビ・ウェスタンジーニャと、父とのユニット・ヘドロ一家として活動することを報告。2人とも、父親が有名な芸人であることから、テレビ関係者も大きな注目をよせているとか。

「宮迫さんに関しては、父親がいろいろな意味でいまでも有名人なので、お試しでテレビ番組に呼んでみたいテレビプロデューサーがいます。また、小堀さんは過去にメディアの出演経験もあり、学生時代からM-1グランプリにも出場していました。タレント性は抜群で、父親とセットで番組に呼びたいプロデューサーがいます。現在では、2世タレントが多く活躍していますが、父親も有名な芸人の『2世芸人』は非常に珍しいです。新人なのでギャラも安いですし、ブレークする前に声をかけておこうと考えるプロデューサーがいます」（民放関係者）

いきなり、2世としての知名度を生かして仕事を獲得できそうな宮迫と小堀だが、ブレークするのはかなり難しいという声も聞こえてくる。

他の「2世俳優」や「2世タレント」と比べて、宮迫と小堀はファンから厳しい目で見られることになると、テレビ関係者が解説する。

「宮迫さんも小堀さんも、父親の好感度が高いとは言えません。いきなりアンチが発生してしまう危険性があり、本人たちがおもしろくてもマイナス効果になるかもしれません。他の2世俳優やタレントは、芸能人である親の恩恵を受けられますが、宮迫さんと小堀さんにはプラスの効果はなさそうです。ブレークするためには、2世という肩書きはあまりアピールしないほうが良さそうです。2世芸人の代表格である『海原やすよ ともこ』は、親の名前はあまり使わずに、漫才の実力だけで現在の人気を得ています。宮迫さんと小堀さんも、芸を磨くことに集中して、これ以上は親の名前は出すべきではないでしょう」

果たして、2人とも父を超えるような人気芸人になれるのか。今後の活動に注目したい。