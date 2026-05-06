ラ・プレリーのサマーキットで叶える上質ハリ肌♡数量限定セット登場

スイス発のラグジュアリーブランド、ラ・プレリーから「スキンキャビアコレクション」のサマーキットが数量限定で登場。夏にゆらぎやすい肌に寄り添い、ハリとうるおいを同時に叶える贅沢なラインナップが揃います。肌状態や好みに合わせて選べるセットで、この季節ならではの上質なスキンケア体験を楽しんでみて♡

輪郭美*を引き出す名品ライン

ラ・プレリーが提唱する“輪郭美*”とは、肌のハリを立体的な美しさとして捉える発想。コラーゲンやエラスチンの変化に着目し、なめらかさと引き締まった印象を両立します。

「SC リキッドリフト N（美容液/50mL/110,770円）」は軽やかなテクスチャーでありながら潤いに満ち、凛とした肌印象へ導くアイコン的存在。

「SC ラックス クリーム N（50mL/83,600円）」はコクのある質感で肌を包み込み、しなやかなハリ肌へ整えます。

＊ハリのある肌印象のこと

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美容液セットで集中ケア

「SC リキッドリフト サマーキット（110,770円）」は、ブランドを象徴する美容液を中心にした特別セット。

ライン使いで、引き締まった印象の肌へと導きます。旅行やトライアルにも嬉しいサイズ感で、トータルケアを叶える贅沢な内容です。

内容：SC リキッドリフト N（50mL）／SC エッセンス-イン-ローション（10mL）／SC アイコンセントレート（3mL）／SC ラックス クリーム N（5mL）

選べる3種のモイスチャライザー

「SC ラックス クリーム サマーキット（83,600円）」は、しなやかなハリ肌を目指す方に。軽やかな“シアー”タイプも選択可能。

内容：SC ラックス クリーム N（50mL）／フォーム クレンザー（50mL）／SC リキッドリフト N（5mL）

「SC アプソル フィラー サマーキット（103,400円）」は、押し返すような弾力感を求める方に。

内容：SC アプソル フィラー（60mL）／フォーム クレンザー（50mL）／SC アイコンセントレート（3mL）／SC リキッドリフト N（5mL）

「SC ハイドロ エマルジョン サマーキット（26,620円）」は、みずみずしい潤い重視の方におすすめ。

いずれも異なるテクスチャーと仕上がりで、夏の肌に寄り添うラインナップです。

内容：SC ハイドロ エマルジョン（30mL）／SC エッセンス-イン-ローション（10mL）／フォーム クレンザー（50mL）

夏肌に贅沢なご褒美を

数量限定で登場するラ・プレリーのサマーキットは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。上質なテクスチャーと確かな手応えで、日々のスキンケアを特別な時間へと導いてくれます。

この夏は、凛とした美しさを纏う“輪郭美”を体感してみてはいかがでしょうか♪