【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは家庭的な料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、家庭でも親しまれる料理、理美容の現場で使われる道具、そして異国の文化を感じさせる敬称という、3つの言葉を選びました。食卓の話題から身だしなみの知識、海外の言葉まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
よ□□
□□んぐ
□□ょーる
ヒント：いろいろな具材を合わせる和食の料理。髪をすいて分量を減らすために使われる、くし状の刃がついたハサミ。そして、スペイン語で男性に対して使われる敬称を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せに」を入れると、次のようになります。
よせに（寄せ煮）
せにんぐ（セニング）
せにょーる（セニョール）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、和食の技法、専門的なカット用語、そして外国語の呼びかけという、幅広いジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「せに」という音が、煮物の温かいイメージから、ヘアサロンでのスマートな道具、そして情熱的な響きの敬称までを意外な形でつないでいます。音の構成を意識することで、普段の生活で使っている言葉の意外な共通点に気づけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家庭でも親しまれる料理、理美容の現場で使われる道具、そして異国の文化を感じさせる敬称という、3つの言葉を選びました。食卓の話題から身だしなみの知識、海外の言葉まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
よ□□
□□んぐ
□□ょーる
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正解：せに正解は「せに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せに」を入れると、次のようになります。
よせに（寄せ煮）
せにんぐ（セニング）
せにょーる（セニョール）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、和食の技法、専門的なカット用語、そして外国語の呼びかけという、幅広いジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「せに」という音が、煮物の温かいイメージから、ヘアサロンでのスマートな道具、そして情熱的な響きの敬称までを意外な形でつないでいます。音の構成を意識することで、普段の生活で使っている言葉の意外な共通点に気づけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)