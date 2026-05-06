◆卓球 世界選手権団体戦 第９日（６日、英ロンドン）

男子の決勝Ｔトーナメント（Ｔ）２回戦が行われ、５７年ぶりの金メダルを目指す松島輝空（そら）、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界ランク４位の日本男子は、同２５位のカザフスタンを３―１で下し、８強入りした。

日本は１回戦のベルギー戦と同じオーダー。１番手の松島は、第１ゲーム（Ｇ）を１１―５で取ったが、第２Ｇを８―１１で失うと、大接戦になった第３Ｇも１２―１４で落とした。後がなくなった第４Ｇではミスが目立ち、結局、７―１１で敗れた。

流れを変えたい日本の２番手は張本。第１Ｇの序盤こそ劣勢だったものの、徐々にペースをつかむと強打で圧倒し、１１―７で奪取。第２Ｇを１１―６、第３Ｇも１１―６でストレートで勝利し、ベルギー戦での敗戦を引きずらず、チームに勢いをつけた。

３番手の戸上も第１Ｇを１１―８で取ると１１―８、１１―８と流れを渡さずストレート勝ち。４番手で張本が再び登場。松島に勝ったゲラシメンコとのエース対決を第１Ｇを苦しみながらも１１―９で取り有利に進めると、第２、３ゲームも奪って、２大会ぶりのメダルに王手をかけた。

準々決勝（７日か８日）はドイツと香港の勝者とメダルをかけて戦う。