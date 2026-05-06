　セルティックとアディダスは6日、2026-27シーズンに着用するホームユニフォームを発表した。

　来季のホームユニフォームは、1966-67シーズンにUEFAチャンピオンズカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ)を制した“リスボン・ライオンズ”の60周年を記念したデザインとなっている。

　“リスボン・ライオンズ”は、1967年5月にポルトガルの首都リスボンでイギリス勢初の欧州王者に輝いた当時の選手たちを称える愛称だ。

　ユニフォームには伝説のシーズンから60周年を記念する特別なエンブレムをはじめ、ゴールドのディテールが随所に施されている。

　発売は14日の予定。現在、プレオーダー受付中となっている。