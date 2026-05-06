セルティック × アディダスの2026/27シーズン新ホームユニフォームが登場!



このユニフォームは、クラブ史に残る1966/67シーズンと、その偉業を支えた地元出身選手たちのルーツに敬意を表したものですhttps://t.co/AaHfy3bqcb pic.twitter.com/LKrCSr64IJ