セルティックが来季ホームユニフォームを発表! 偉業を称える特別なデザインに
セルティックとアディダスは6日、2026-27シーズンに着用するホームユニフォームを発表した。
来季のホームユニフォームは、1966-67シーズンにUEFAチャンピオンズカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ)を制した“リスボン・ライオンズ”の60周年を記念したデザインとなっている。
“リスボン・ライオンズ”は、1967年5月にポルトガルの首都リスボンでイギリス勢初の欧州王者に輝いた当時の選手たちを称える愛称だ。
ユニフォームには伝説のシーズンから60周年を記念する特別なエンブレムをはじめ、ゴールドのディテールが随所に施されている。
発売は14日の予定。現在、プレオーダー受付中となっている。
来季のホームユニフォームは、1966-67シーズンにUEFAチャンピオンズカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ)を制した“リスボン・ライオンズ”の60周年を記念したデザインとなっている。
“リスボン・ライオンズ”は、1967年5月にポルトガルの首都リスボンでイギリス勢初の欧州王者に輝いた当時の選手たちを称える愛称だ。
発売は14日の予定。現在、プレオーダー受付中となっている。
セルティック × アディダスの2026/27シーズン新ホームユニフォームが登場!— Celtic FC Japan (@CelticFCJPN) May 6, 2026
このユニフォームは、クラブ史に残る1966/67シーズンと、その偉業を支えた地元出身選手たちのルーツに敬意を表したものですhttps://t.co/AaHfy3bqcb pic.twitter.com/LKrCSr64IJ
リスボン・ライオンズ60周年を記念した、セルティックの2026/27シーズンホームユニフォーム— Celtic FC Japan (@CelticFCJPN) May 6, 2026
5月14日(木)発売に先駆けて、現在プレオーダー受付中 ⤵️https://t.co/AaHfy3bqcb pic.twitter.com/CVxuMs2Xhl
green. white. hoops. this is who we are. ⚪— adidas Football (@adidasfootball) May 6, 2026
introducing the Celtic Home Jersey 26/27, available 14/05. pic.twitter.com/Lt3ixIx3GC