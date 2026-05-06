[プリンスリーグ東海]静岡学園、3発逆転勝利で開幕6連勝…2位・清水ユースも無敗で追走:第6節
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 東海は6日に第6節を開催した。
開幕5連勝で首位に立つ静岡学園高は東海大静岡翔洋高と対戦。前半18分に中村拓海の得点で東海大翔洋が先制するが、33分に松永悠輝が決めて静岡学園が追い付く。さらに、沢井翼と坂本健悟が加点して3-1の逆転勝利を収め、開幕6連勝を達成した。
2位につける清水エスパルスユースは藤枝明誠高との一戦に臨んだ。前半を2-1とリードして折り返した清水ユースが、後半に2点を追加して4-1の快勝。開幕からの無敗(5勝1分け)を継続させ、静岡学園を追走する。
富士市立高と対戦した3位の藤枝東高は、前半15分に福地諒大がゴールを陥れて試合を動かすと、葛西源太、増田瑛斗、望月瑠斗が加点して4点のリードに成功。富士市立の反撃を{{遠藤壮大}の1点に抑え、4-1の快勝で3連勝を飾った。
浜松開誠館高は小川煌斗が2得点、藤田葵翔が1得点を奪い、三重高から3-0の完封勝利。愛工大名電高と対戦した帝京大可児高は西田貫佑、坂口聖七、高田憲慎のゴールで3-2の勝利を収め、2連勝を飾っている。
【第6節】
(5月5日)
[富士市立高校]
富士市立 1-4 藤枝東
[富]遠藤壮大(90+2分)
[藤]福地諒大(15分)、葛西源太(19分)、増田瑛斗(30分)、望月瑠斗(33分)
[浜松開誠館総合G]
浜松開誠館 3-0 三重
[浜]藤田葵翔(8分)、小川煌斗2(63分、70分)
[花はすフィールドあいさい]
愛工大名電 2-3 帝京大可児
[愛]杉本悠悟(33分)、近藤圭悟(74分)
[帝]西田貫佑(15分)、坂口聖七(28分)、高田憲慎(47分)
(5月6日)
[草薙陸上競技場]
東海大翔洋 1-3 静岡学園
[東]中村拓海(18分)
[静]松永悠輝(33分)、沢井翼(59分)、坂本健悟(73分)
清水ユース 4-1 藤枝明誠
※得点者、得点時間は判明後に更新予定
開幕5連勝で首位に立つ静岡学園高は東海大静岡翔洋高と対戦。前半18分に中村拓海の得点で東海大翔洋が先制するが、33分に松永悠輝が決めて静岡学園が追い付く。さらに、沢井翼と坂本健悟が加点して3-1の逆転勝利を収め、開幕6連勝を達成した。
2位につける清水エスパルスユースは藤枝明誠高との一戦に臨んだ。前半を2-1とリードして折り返した清水ユースが、後半に2点を追加して4-1の快勝。開幕からの無敗(5勝1分け)を継続させ、静岡学園を追走する。
浜松開誠館高は小川煌斗が2得点、藤田葵翔が1得点を奪い、三重高から3-0の完封勝利。愛工大名電高と対戦した帝京大可児高は西田貫佑、坂口聖七、高田憲慎のゴールで3-2の勝利を収め、2連勝を飾っている。
【第6節】
(5月5日)
[富士市立高校]
富士市立 1-4 藤枝東
[富]遠藤壮大(90+2分)
[藤]福地諒大(15分)、葛西源太(19分)、増田瑛斗(30分)、望月瑠斗(33分)
[浜松開誠館総合G]
浜松開誠館 3-0 三重
[浜]藤田葵翔(8分)、小川煌斗2(63分、70分)
[花はすフィールドあいさい]
愛工大名電 2-3 帝京大可児
[愛]杉本悠悟(33分)、近藤圭悟(74分)
[帝]西田貫佑(15分)、坂口聖七(28分)、高田憲慎(47分)
(5月6日)
[草薙陸上競技場]
東海大翔洋 1-3 静岡学園
[東]中村拓海(18分)
[静]松永悠輝(33分)、沢井翼(59分)、坂本健悟(73分)
清水ユース 4-1 藤枝明誠
※得点者、得点時間は判明後に更新予定