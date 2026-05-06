大宮18歳MF小林柚希が上位対決でJデビュー! 前回U-17W杯経験した高3世代「自分に足りないものが明確になった」

大宮18歳MF小林柚希が上位対決でJデビュー! 前回U-17W杯経験した高3世代「自分に足りないものが明確になった」