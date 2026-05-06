歌手の小柳ルミ子（73）が、6日放送のTOKYO FM「TOKYO FMホリデースペシャル『昭和ゴールデンHITS 100』（後3・00）に出演し、代表曲「瀬戸の花嫁」をめぐる奇跡的なエピソードを明かした。

宝塚音楽学校を首席で卒業しながら、その後は歌手、女優へと活動の場を求めた。72年にリリースした「瀬戸の花嫁」は、日本歌謡大賞を受賞。自身の代表曲としてだけでなく、昭和を代表する名曲として音楽史にその名を刻む。

楽曲制作過程では、メロディーが先に完成する“曲先”と、詞にメロディーを合わせていく“詞先”の2パターンがあるが、この曲はどちらでもなかったという。

「これはね、もう奇跡のような曲で。普通は曲先で、それに詞をつける。（他方は）詞先で、曲をつけるっていう作業なんですが、この曲は“お見合い”なんです。それぞれ平尾（昌晃＝作曲）さんと山上（路夫＝作詞）さんが別々に作って、パッと合わせたら“瀬戸は…”で合っちゃった。今でも私は鳥肌なんですけど、こんな曲、ないんです」

完成した曲に、スタッフも興奮気味だったという。「当時のそのマネジャーが、“ルミ子、凄いのができたよ！”って持ってきてくれて。彼が歌ってくれたら、私も全身に鳥肌が立って。絶対、この曲売れると思って」と振り返った。

とはいえ、楽曲に命を吹き込むのは、他の誰でもない小柳だ。「レコーディングの時に、平尾さんや山上さん、森岡賢一郎さんってアレンジャー（編曲）の3人が、“あとはルミ子の歌唱にかかっているから”って、プレッシャーかけまくりで」。重圧のかかるレコーディングだったという。「本当に私の歌唱一つでね、良くも悪くもなるんだっていうことを感じながら、マイクの前に立ったのを覚えています」と懐かしんでいた。