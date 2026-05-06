お願い、再入荷してーー！！（泣）【スタバ】見つけたら即カゴしたい♡「30周年記念グッズ」

【スターバックス】の日本上陸「30周年記念グッズ」が大人気。日本に誕生した当時のロゴや30周年マークをデザインしたアイテムが販売されています。今回は、そのなかからマニアがおすすめする商品をピックアップ。オンラインで品切れのアイテムは再入荷のお知らせに登録して、すぐにGETできるようにしておくのがよさそうです。

飾っておきたいかわいさ！

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんがGETしたのは、こちらの「リユーザブルカップ 30YEARS 437ml」と「ドリンクホールキャップ ベアリスタ」のセットです。グリーンとホワイトのスタバらしいカラーが目を引くリユーザブルカップには、30周年を記念した「旧ロゴ」がデザインされているのがポイント。ドリンクホールキャップのベアリスタは、「サイレン」に扮しています。容量は437mlで、ドリンクホールキャップをつけておけば漏れにくく、持ち歩きに最適。販売価格は\1,200（税込）です。

30周年の特別仕様

@j.u_u.n__starbucksさんがお顔を厳選して「トリミング前のわんちゃんみたい」なかわいい子をGETしたというのが、こちらの「ベアリスタメッセージギフト（ドリンクチケット付）」です。店内飲食700円分のチケット付きのメッセージカードと、もふもふのベアリスタのセット。ベアリスタの手はマグネットになっていて、カードを挟めるのが魅力。ループ付きなのでキーホルダーとしても使用できます。ベアリスタのエプロンはスタバが日本に誕生した当時のロゴをデザインした特別仕様。細部にまでこだわりが詰まっています。価格は\1,650（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A